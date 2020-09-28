هشام مشيشي يعيّن وليد الذهبي كاتبا عاما للحكومة

قرر رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الاثنين، تعيين وليد الذهبي كاتبا عاما للحكومة.
ووليد الذهبي متحصل على الإجازة من المعهد الأعلى للتصرف بتونس و شهادة المرحلة العليا من المدرسة الوطنية للإدارة.
و قد تقلّد كاتب عام الحكومة المعيّن العديد من المسؤوليات في الوظائف العليا في الدولة من بينها مراقب عام للمصالح العمومية و خبير لدى اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد و مدير عام خلية برمجة و متابعة العمل الحكومي.
كما شغل وليد الذهبي في إطار التعاون الفني مهاما رقابية في دولة قطر.
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