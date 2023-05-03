الاثنين المُقبل: هيئة إدارية لجامعة التعليم الأساسي لاتخاذ الخطوات المناسبة

أعلن الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن هيئة إدارية قطاعية إدارية ستُعقد يوم الاثنين القادم للنظر في مقترحات وزارة التربية التي تقدمت بها خلال جلسة تفاوض عقدها الطرفان اليوم.

كما أبرز عضو الجامعة العامة للتعليم الاساسي، توفيق الشابي، بأن الجلسة التفاوضية التي انعقدت اليوم مع وزارة التربية لم تأت بالجديد، مبرزا بأن سلطة الإشراف ارتأت تأجيل كل ما يتعلّق بالمطالب المادية للمربين إلى السنة الدراسية المقبلة بتعلّة الوضع المالي الصعب للمالية العمومية.

وأشار الشابي إلى أنه سيتم مطلع الأسبوع القادم عقد هيئة إدارية سيتم على اثرها اتخاذ الخطوات المناسبة، مؤكدا أن قرار حجب الأعداد مازال متواصلا.

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