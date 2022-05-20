هيئة الإنتخابات تقرر الإنطلاق الفوري في إعداد المخطط الإعلامي لحث الناخبين على التسجيل والتصويت

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الاذن للادارة التنفيذية للهيئة، باعداد بلاغ تناظر ونشره عشية اليوم الجمعة إن امكن، لانتداب الجهة التي ستتولى اعداد مشروع المخطط الاعلامي للحملة التحسيسية، لحث الناخبين على التسجيل وتشجيعهم على التصويت في الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية 2022.

وأكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، في اعقاب اجتماع مجلسها اليوم الجمعة، ضرورة الاسراع في انتداب من سيتولى اعداد مشروع المخطط الاعلامي حتى تتم المصادقة عليه من قبل مجلس الهيئة، وتكليف الجهة التي ستتولى تنفيذه تزامنا مع انطلاق فترة تسجيل الناخبين، مبرزا اهمية مرافقة كافة مراحل العملية الانتخابية اعلاميا، وخاصة فترة التسجيل التي ستكون في جزء هام منها قائمة على التسجيل الآلي للناخبين الجدد.

وشدد بوعسكر على ضرورة تحقيق النجاعة والفاعلية من وراء تنفيذ المخطط الاعلامي للعملية الانتخابية، خاصة أنه تم خلال الانتخابات الاخيرة، وحسب العرض الذي قدمه المدير التنفيذي للهيئة، صرف حوالي 6 مليون دينار للحملة الاعلامية في مختلف مراحلها، الا أن عدد الذين صوتوا لم يتجاوز 40 بالمائة في التشريعية و55 بالمائة في الرئاسية.

وأبرز اعضاء مجلس هيئة الانتخابات خلال المداولات، أهمية الوصول إلى الناخب اينما كان وفي أية نقطة من تراب الجمهورية، قصد حثه على التسجيل والتوجه نحو مراكز الاقتراع، وتحسيسه خاصة بمخاطر العزوف عن التصويت، مشددين على ضرورة عمل الهيئة في مختلف مراحل العملية الانتخابية على استعادة ثقة المواطن في دولته، ودوره الفاعل في الشأن السياسي.

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