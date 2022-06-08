هيئة الإنتخابات تنشر رزنامة الإستفتاء

نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأربعاء 08 جوان 2022، رزنامة الاستفتاء على دستور جديد.

وتنطلق حملة الاستفتاء في الداخلي يوم 03 جويلية على الساعة الصفر وتتواصل إلى يوم 23 جويلية 2022 على الساعة منتصف الليل وفي الخارج من غرة جويلية إلى 21 جويلية على الساعة منتصف الليل.

وتكون فترة الصمت الإنتخابي في الداخل يوم 24 جويلية ابتداء من الساعة صفر وفي الخارج يوم 22 جويلية على الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع.

وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين في أجل لا يتجاوز يوم الأربعاء 13 جويلية 2022.

يُجرى الاقتراع للاستفتاء بالداخل يوم الاثنين 25 جويلية 2022، فيما يُجرى الاقتراع بالنسبة للتونسيين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين 23 و24 و25 جويلية 2022.

يتم الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء في أجل أقصاه يوم الخميس 28 جويلية 2022 وتتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الأحد 28 أوت 2022.

وفيما يلي تفاصيل الرزنامة:





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