هيئة الإنتخابات: سامي بن سلامة محل تتبعات جزائية وعضويته منتهية بصفة رسمية وقانونية

أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس 25 اوت 2022، بلاغا، أكدت فيه انتهاء عضوية سامي بن سلامة بمجلس الهيئة، بصفة رسمية وقانونية.

وأكدت الهيئة في بلاغها، أن سامي بن سلامة هو محل تتبعات جزائية.

وقرر مجلس هيئة الانتخابات الشروع في اجراءات سد الشغور، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 16 الفقرة الثانية من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه لاحقا بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022.

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