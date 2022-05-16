هيئة الانتخابات: التسجيل وتحيين التسجيل مُتاح بكل الإدارات الفرعية

أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الإثنين 16 ماي 2022، بلاغا، ذكّرت فيه أن التسجيل وتحيين التسجيل بكل الإدارات الفرعية للانتخابات مُتاح خلال التوقيت الإداري من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا.

ويُمكن الاطلاع على عناوين مقرات الهيئة عبر الموقع www.isie.tn.

كما أعلنت الهيئة أن المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج يمكنهم إيداع مطالب التسجيل أو تحيين التسجيل على العنوان www.touenssa.isie.tn.

كما يمكن التّثبّت من مراكز الاقتراع عبر خدمة USDD على الرقم التالي: *195*رقم بطاقة التعريف# .

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