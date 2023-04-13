هيئة الانتخابات تبحث الإعداد الجيد لإنجاز المطبوعات والمواد الحساسة الخاصة بالمواعيد الانتخابية القادمـة

أشرف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، مرفوقا بنائبه، محمد نوفل الفريخة وعضو مجلس الهيئة محمود الواعر على جلسة عمل مع الرئيس المدير العام للمطبعـة الرسمية المنصف العوادي والوفد المرافق له وذلك يوم الخميس 13 افريل 2023 بحضور ممثلين عن الإدارة التنفيذية وديوان مجلس الهيئـة.

وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى الترتيبات والإجراءات التي سيتم اتخاذها للإعداد الجيد لعملية إنجاز المطبوعات والمواد الحساسة الخاصة بالمواعيد الانتخابية القادمـة وخاصة الانتخابات المحليـــة وذلك على ضوء صدور المرسومين عدد 8 و10 لسنة 2023 والمؤرخين في 8 مارس 2023 حيث أكد رئيس الهيئـة على الأهمية التي يوليها مجلس الهيئـة لإحكام التنسيـــــق مع المطبعة الرسمية والاستعداد بشكل مبكر لحسن إدارة هذه العمليــة والاستفادة من الخبرة التي تم اكتسابها خلال المناسبات الانتخابية السابقــــة خاصة أن الانتخابات المحلية ستجري في أكثر من ألفي دائرة إنتخابية وهو ما سيضع رهانات جديدة على الهيئـة و شركائها.

من جانبه أكد الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية أن كافة مصالح المطبعة على أتم الجاهزيـة لإنجاز المطلوب ضمن الآجال المحــــــددة وبالدقة والمواصفات العالمية المطلوبــــة.

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