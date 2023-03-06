هيئة الانتخابات تبحث مخططها الإستراتيجي للفترة 2021 – 2024

عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر رفقة أعضاء مجلس الهيئـة محمد التليلي منصري ومحمود الواعر ومحمد نوفل الفريخــــة، جلسة عمل مع ممثلي الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة اليوم الإثنين 6 مارس 2023 تم تخصيصها لاستعراض المخطط الإستراتيجي للهيئـــة للفترة 2021 – 2024 ومتابعة تقدم تنفيذه.

كما تم الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات لضبط منهجيـة العمل والمقاييس التي سيتم اعتمادها في ضبط المشاريع التي تندرج ضمن الأهداف الإستراتيجية للهيئة وتحظى بالأولويـة في التنفيـذ وعرضها على مجلس الهيئـة للمصادقة عليها.

كلمات البحث :مخطط استراتيجي;هيئة الانتخابات