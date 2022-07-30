هيئة الانتخابات ترفع قضايا جزائية ضد سامي بن سلامة وزكي الرحموني

سترفع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قضايا جزائية ضد عضو الهيئة سامي بن سلامة والعضو الأسبق للهيئة زكي الرحموني، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري.

وقال المنصري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه سيتم رفع قضايا جزائية يوم الاثنين القادم ضد بن سلامة والرحموني وضد كل من شكك في عمل الهيئة واتهمها بتزوير نتائج الاستفتاء دون تقديم دلائل، مشيرا الى ان الهيئة بصدد تحرير الدعاوى واجراء المعاينات بعد تكليف عدول تنفيذ للغرض.

وأضاف أن الهيئة ستواصل منع عضو الهيئة سامي بن سلامة من دخول مقرها بعد أن أقر مجلس الهيئة ذلك بالاجماع يوم 25 جويلية الجاري، في انتظار قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوصه.

ويشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد منعت عضو الهيئة سامي بن سلامة من دخول قصر المؤتمرات بالعاصمة الذي احتضن المركز الإعلامي المركزي للهيئة خلال يوم التصويت في الاستفتاء، يوم 25 جولية 2022.

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