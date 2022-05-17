هيئة الانتخابات تقاضي كُلّ من يسعى لتشويهها والادعاء بالباطل على إطاراتها وأعوانها

أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين 16 ماي 2022، بلاغا على خلفية شكايات جزائية وصفتها « بالكيدية » رفعها أحد الاعضاء السابقين بمجلس الهيئة ضد عدد من اطاراتها واعوانها.

وأكد مجلس الهيئة أنه سيتولّى الدفاع عن منظوري المؤسسة بكل الوسائل القانونية المتاحة، وتتبع « كل من تسول له نفسه تشويه المؤسسة والادعاء بالباطل على اطاراتها واعوانها »، حسب نص البلاغ.

وأكد مجلس الهيئة على ان الهدف من هذه الشكايات هو « ارباك المسار الانتخابي والتشويش على حسن اعداد الهيئة للمواعيد الانتخابية المقبلة من خلال اشاعة مناخ من الخوف وعدم الطمأنينة لدى اطارات واعوان الهيئة ».

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