هيئة الانتخابات تكذّب إجمالا كل ما يصدر عن عضويْها عادل البرينصي ونبيل العزيزي

كذّبت الهيئة العليا المستقلة لانتخابات في بلاغ لها اليوم الاثنين، إجمالا كل ما يصدر عن عضويْ مجلسها عادل البرينصي ونبيل العزيزي من تصريحات أكدت أنها لا تنبني إلا على المغالطات ولا ترمي إلا للمس من سمعة الهيئة وضرب مصداقيتها في عمل ممنهج يقوم بصورة واضحة على استعمال العناوين الإعلامية المثيرة وخرق واجب التحفظ.

وأكدت الهيئة رفضها الرد عن كل تصريح على حدة اعتبارا وأن ذلك إنما يحقق الغاية التي يرميان إليها ويضر بمصلحة المؤسسة وبالمصلحة الوطنية.

كما أهابت الهيئة بالإعلاميين وبوسائل الإعلام إلى أخذ هذا البلاغ بعين الاعتبار وتنبههم إلى أن رئيس الهيئة وبقية الأعضاء قد اتخذوا موقفا واضحا برفض الإجابة أو التدخل بخصوص أي تصريح صادر عن العضوين عادل البرينصي ونبيل العزيزي.

وذكّرت الهيئة بأن مجلسها لجأ إلى الوسائل القانونية المتاحة لإيقاف الأذى المتأتي منهما وذلك بطلب اعفائهما على معنى الفصل 15 من قانون الهيئة وصولا إلى تحريك دعوى جزائية ضدهما.

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