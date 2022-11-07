هيئة الانتخابات تلتقي وفدا عن سفارة الإتحاد الأوروبي بتونس

استقبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر رفقة نائبه ماهر الجديدي وعضوي مجلس الهيئة محمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة اليوم الإثنين 07 نوفمبر 2022، بمقر الهيـئة وفدا عن سفارة الإتحاد الأوروبي بتونس برئاسة المستشار Fransisco ACOSTA SOTO .

و تم خلال هذا اللقاء الذي جاء بطلب من الوفد الأوروبي، استعراض الاستعدادات الجاريـة لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب ديسمبر 2022 ومجالات التعاون الممكنة في هذا المجال بين الهيئـة و الإتحاد الأوروبي.

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