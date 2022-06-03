هيئة الانتخابات تنشر الضوابط القانونية لمنع الإشهار السياسي ومنع نشر نتائج سبر الآراء

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن فترة ما قبل حملة الاستفتاء قد انطلقت فعليا بعد مصادقة مجلس الهيئة على روزنامة الاستفتاء بتاريخ اليوم 3 جوان 2022، وتذكر الهيئة في هذا الصدد بضرورة التقيد بالضوابط القانونية المنصوص عليها بالقانون الانتخابي وخاصة الفصول 57 و58 و152 و172 منه، من ذلك:

• منع الإشهار السياسي، أي بمعنى كل عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعيّة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة،

• منع الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة حزب سياسي،

• منع بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.

علما وأن الهيئة تتولى مباشرة مراقبة هذه الضوابط والتحجيرات ورفع المخالفات المتعلقة بها عملا بأحكام الفصول 152 و154 و172من القانون الانتخابي.

كلمات البحث :الإشهار السياسي;هيئة الانتخابات