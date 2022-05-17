هيئة الانتخابات تُراسل رئاسة الجمهوريّة حول الرزنامة الانتخابية

أكّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي منصري، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أنّ مجلس الهيئة المجتمع يوم 13 ماي 2022، قدّم أربعة مقترحات بخصوص الرزنامة الانتخابيّة في مراسلة رسميّة وجّهها لرئيس الدولة قيس سعيّد، منذ 5 أيّام (يوم الجمعة الماضي)، حتى يتمّ على ضوئها إصدار المرسوم الخاص بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء.

وأضاف منصري قوله: « مازلنا ننتظر تفاعل رئاسة الجمهوريّة لكي تتمكّن الهيئة من تسجيل النّاخبين وإجراء كامل مسار العمليّة الانتخابيّة الخاصّ بالاستفتاء، في الآجال وعلى أحسن وجه. »

وبخصوص الآجال الانتخابيّة، قال منصري « إنّ المقترح الأمثل بالنسبة إلى هيئة الانتخابات، هو اعتماد التّسجيل الالكتروني لكلّ ناخب بلغ 18 سنة »، معتبرا أنّ الاكتفاء بالسّجل الانتخابي الحالي « سيحرم الكثير من النّاخبين من التسجيل والمشاركة، خاصّة في ظلّ وجود حوالي 2.5 مليون مواطن بلغوا السّن القانونية للانتخاب منذ آخر انتخابات جرت سنة 2019″.

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