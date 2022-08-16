هيئة الانتخابات تُعلن قبول الدستور الجديد

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في ندوة صحفية عقدها مجلس الهيئة مساء اليوم الثلاثاء، عن النتائج النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المنظّم يوم 25 جويلية 2022.

وصرّحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء كما يدخل الدستور الجديد للجمهورية التونسية حيز النفاذ ابتداء من تاريخ اعلان الهيئة عن النتائج النهائية وبعد أن يتولى رئيس الجمهورية ختمه واصداره والاذن بنشره بملحق خاص من الرائد الرسمي.

وقد حصل نص الدستور على نسبة 94 فاصل 6 في المائة « نعم » ، مقابل نسبة 5 فاصل 4 في المائة للتصويت بـ »لا ».

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