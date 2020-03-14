هيئة الانتخابات تُقرر تعليق الانتخابات الجزئية لبلديتي جبنيانة وحاسي الفريد

أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في بلاغ لها مساء اليوم السبت، عن تعليق تنفيذ الروزنامة الانتخابية للانتخابات البلدية الجزئية لبلديتي جبنيانة وحاسي الفريد المزمع إجراءها يومي 28 و29 مارس 2020 والمحددة بقراري الهيئة عدد 1 و3 لسنة 2020 وذلك انطلاقا من يوم السبت 14 مارس 2020 على الساعة منتصف الليل على أن يُستأنف تنفيذها حال انقضاء موجبات التعليق ووفقا لقرار يصدر عن مجلس الهيئة يضبط فترة الحملة الانتخابية وفترة الصمت وأيام الاقتراع.

وأشارت الهيئة إلى أن قائمات الناخبين والقائمات المترشحة النهائية المضبوطة سيتم اعتمادها عند استئناف تنفيذ الروزنامة.

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