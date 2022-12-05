هيئة الانتخابات: حملة ممنهجة قصد تشويه العملية الانتخابية وترذيلها

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن مقاطع الفيديو والصور التي يتم تداولها في صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية لا تتعلق في اغلبها بمترشحين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب ليوم 17 ديسمبر 2022 .

وشددت الهيئة على أنها تتنزل في إطار حملة ممنهجة قصد تشويه العملية الانتخابية وترذيلها بهدف التأثيـر على المشاركة في هذه الانتخابات.

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