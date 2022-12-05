هيئة الانتخابات: حملة ممنهجة قصد تشويه العملية الانتخابية وترذيلها

اخر تحديث : 05/12/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الانتخابات التشريعية

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن مقاطع الفيديو والصور التي يتم تداولها في صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية لا تتعلق في اغلبها بمترشحين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب ليوم 17 ديسمبر 2022 .
وشددت الهيئة على أنها تتنزل في إطار حملة ممنهجة قصد تشويه العملية الانتخابية وترذيلها بهدف التأثيـر على المشاركة في هذه الانتخابات.


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