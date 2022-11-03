هيئة الانتخابات: قبول 1058 ترشّحا للتشريعية ورفض 363 آخرين

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال ندوة صحفية عقدتها مساء اليوم الخميس، أن عدد الترشحات المقبولة للانتخابات التشريعية المقبلة قد بلغ 1058 ترشحا (12 بالمائة إناث و 88 بالمائة ذكور)، مقابل رفض 363 ترشّحا .
و أضافت الهيئة أن عدد التزكيات المقبولة بلغ 476230 عملية تزكية من جملة 514764 تزكية.
وتتوزع الترشحات حسب القطاع المهني كالآتي:
- إطارات وأعوان وزارة التربية (25.8 بالمائة)
- أعوان وإطارات وموظفي القطاع العام (21.7 بالمائة)
-مهن حرة (14 بالمائة)
- أعوان وإطارات وموظفي القطاع الخاص (13.4 بالمائة)
-عامل يومي (9.5 بالمائة)
- متقاعد (6.4 بالمائة)
- إطارات واعوان وزارة التعليم العالي (2.8 بالمائة)
- رئيس بلدية (2.6 بالمائة)
- طالب وطالبة (2.5 بالمائة)
-صحافة (0.5 بالمائة)
-رجال الأعمال (0.5 بالمائة)
- مجلس النواب (0.2 بالمائة) .
وأكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق وبعسكر أن التمديد في فترة قبول الترشحات سمح بقبول 181 مطلبا جديدا أي ارتفاع عدد المطالب بنسبة 15 بالمائة مقارنة بالفترة الأولى.
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