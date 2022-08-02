هيئة الانتخابات: نتائج الاستفتاء سليمة ومن العبث إعادة الفرز

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء، أن نتائج الاستفتاء التي تم الإعلان عنها سليمة ومثبتة في محاضر، على غرار محضر مجلس الهيئة الذي انعقد قبل صدور النتائج وحضره خمسة أعضاء من الهيئة.

وقال رئيس الهيئة « تونس هي دولة قانون ومن العبث إعادة الفرز كما طلب عدد من منظمات المجتمع المدني في ظل وجود المحكمة الإدارية ، الجهة الوحيدة المخولة للبت في المسائل « .

ولاحظ بوعسكر أنه من خلال القرار الترتيبي الذي أعده مجلس الهيئة بخصوص النتائج الأولية ، ومحاضر الجمع المركزي و الفرعي تتأكد سلامة كل النتائج ، مشيرا إلى ان من يشكك في النتائج لا يملك ادلة لوجود اخلالات واضحة أو وجود شبهة خطأ حولها.

وقال بوعسكر إنه بعد تفحص الطعون الثلاثة التي تلقتها الهيئة والواردة من قبل حزب » آفاق تونس » وحزب » الشعب يريد » و »منظمة انا يقظ »، تبين ان هذه الطعون تعلقت بإشكاليات شكلية في مسار حملة الاستفتاء، ولا تتعلق بالنتائج المضمونية للاستفتاء ولا علاقة لها بالمصوتين او المشاركين.

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