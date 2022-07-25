هيئة الانتخابات: نسبة الاقتراع بلغت 13.6% إلى حدود الثالثة والنصف ظهرا

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال نقطة إعلامية اليوم الاثنين، أن العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت بالداخل بلغ إلى حدود الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال مليون و213 ألف و276 (1213278) شخصا بنسبة اقبال جملية بلغت 13.6 بالمائة.

وأبرز بوعسكر بأن 412777 شخصا من المصوتين من جنس الإناث بنسبة 34 بالمائة، و800501 شخصا من المقترعين من جنس الذكور أي بنسبة 66 بالمائة.

وأكد بوعسكر أن عملية الاقتراع بالداخل تسير بصفة عادية دون حوادث تذكر، مشيرا إلى ارتفاع مضطرب لمعدل الاقبال على مكاتب الاقتراع.

وقال بوعسكر إن جميع الإشكاليات التي تعترض حملة الاستفتاء بما في ذلك يوم الصمت ويوم الاقتراع يتم التعامل معها طبقا للقانون من طرف الهيئات الفرعية الانتخابية المختصة ترابيا ثم تحال التقارير في جميع هذه الإشكاليات انطلاقا من يوم 3 جويلية حتى يوم 25 جويلية في تمام الساعة العاشرة ليلا إلى مجلس الهيئة الذي سوف يتثبت في كل ذلك وسوف يتخذ القرارات المناسبة.

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