هيئة الانتخابات: 1429 مطلب ترشّح للتشريعية

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريح للقناة الوطنية الأولى في نشرة الثامنة للأنباء مساء اليوم الخميس، أن إجمالي مطالب الترشح للانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر القادم، بلغ 1429 ملفا وذلك إثر غلق جميع مراكز قبول الترشحات مساء اليوم.

وذكر بوعسكر أن 215 ملفا يتعلق بنساء وذلك بنسبة 15 بالمائة، مُشيرًا إلى أن جميع الدوائر الإنتخابية في الداخل والخارج (160 دائرة)، تلقت مطالب ترشح باستثناء دائرة افريقيا، وأقل دائرة ضمّت ملفّيْن وأكبر عدد من مطالب الترشح كان في دائرة الزهور بالقصرين بـ26 مترشحا.

وأكد بوعسكر أن التّمديد في آجال قبول الترشحات الذي قامت به الهيئة لن يكون له أيّ تداعيات على مستوى مسار النّزاعات الإنتخابيّة، ولن يمسّ من باقي التّواريخ المقرّرة في الرزنامة.

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