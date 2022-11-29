هيئة الانتخابات: 8 مخالفات انتخابية إلى غاية اليوم

أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أنّ المخالفات الانتخابيّة المسجّلة منذ بداية الحملة الإنتخابية في الداخل (يوم 25 سبتمبر) إلى غاية اليوم الثلاثاء، هي 8 مخالفات، 7 منها في علاقة بـ »نشاط غير مصرّح به » ومخالفة واحدة متعلقة بـ »الإشهار السّياسي » وتعتبر مخالفات عاديّة تستوجب التنبيه على المترشّح فقط.

وبيّن المنصري أنّ الهيئة قامت بتركيز 3 وحدات لرقابة أنشطة المترشحين، وهي وحدة رقابة الصحافة المكتوبة والالكترونية ووحدة رقابة الفضاء المفتوح (وسائل التواصل الإجتماعي) ووحدة رقابة وسال الإتصال السمعي والبصري.

وبخصوص المترشحين المنتمين لأحزاب، أفاد المصدر بأنّ هيئة الإنتخابات تلقّت إلى حدّ الآن، 61 تفويضا من الأحزاب، لاستعمال شعاراتها وبرامجها والتحدث باسمها في انتخابات 17 ديسمبر.

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