هيئة الانتخابات: 94.60 بالمائة من المقترعين صوتوا بـ «نعم»

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في نقطة إعلامية بقصر المؤتمرات بالعاصمة مساء اليوم الثلاثاء، أن العدد الجملي للناخبين المصوتين في الاستفتاء بلغ 2830094 ناخبا.

وقد صوت بـ « نعم »2607884 ناخبا تونسيا بنسبة 94.60 بالمائة، فيما صوت بـ « لا »148723 شخصا بنسبة 5.40 بالمائة.

وصرحت هيئة الانتخابات بقبول بنص مشروع الدستور الجديد.

وبلغ عدد الأوراق الملغاة 56 ألف و479، بينما بلغت الأوراق البيضاء 17 ألف وثماني ورقات.

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