هيئة الخبراء المحاسبين تدعو لعدم اتّخاذ إجراءات تُرفّع الضغط الجبائي ونسبة التضخّم

دعت هيئة الخبراء المحاسبين في بيان أصدره اليوم الاثنين، إلى عدم اتّخاذ إجراءات من شأنها الترفيع من الضغط الجبائي ونسبة التضخّم ومزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء إضافية والتأثير على المقدرة الشرائية ومناخ الأعمال والاستثمار.

وشددت الهيئة على ضرورة أن يتضمن مشروع قانون المالية لإجراءات تكون منطلقا حقيقيا لإصلاح جبائي عميق وشامل يندرج ضمن استراتيجية اقتصادية متكاملة وواضحة العالم معلنة تحظى بتوافق الطيف الأوسع من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

كما طالبت الهيئة بضرورة التفاعل الإيجابي مع ملاحظات الهيئة حول الإجراءات المضمنة بمشروع قانون المالية التي تم عرضها خلال اجتماع المجلس الوطني للجباية وكذلك مع المقترحات المقدمة من طرفها في هذا الإطار وذلك تجسيما لتشاركية حقيقية كما تمّ الإعلان عنه.

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