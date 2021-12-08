هيئة الخبراء المحاسبين تُقدّم لبودن مقترحات تتعلق بتنقيح النظام الجبائي ودعم الاستثمار

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح.

ونوّهت رئيسة الحكومة بالدور الأساسي للخبراء المحاسبين الى، جانب بقية الفاعلين الاقتصاديين، في المساهمة في الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة تطبيقها من أجل اصلاح المالية العمومية ودعم الاستثمار.

من جهته، قدم رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح وثيقة تضمنت جملة من المقترحات تتعلق خاصة بتنقيح النظام الجبائي وتطويره ودعم الاستثمار.

كما اقترح تخفيف وتبسيط النصوص القانونية والإجراءات ومقاومة التهرب الضريبي وتعزيز المراقبة وتحسين مناخ الأعمال.

وقد ثمنت رئيسة الحكومة هذه المقترحات المقدمة مؤكدة أن الخبراء المحاسبين يمثلون قوة اقتراح لمزيد دعم الاستثمار، وخلق مناخ محفز لجلب المستثمرين

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