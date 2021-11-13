هيئة الدفاع: بن غريبة يدخل أسبوعه الثاني في إضراب الجوع بسبب حرمانه من مقابلة ابنه



أكدت هيئة الدفاع عن النائب والوزير السابق المهدي بن غربية في بلاغ لها ، أن بن غربية دخل أسبوعه الثاني في إضراب الجوع احتجاجا على حرمانه من مقابلة ابنه الطفل في زيارة مباشرة دون حواجز بسجن إيقافه بالمسعدين بشكل دوري بسبب المنع المقرر من قبل الهيئة العامة للسجون والإصلاح التي تعمل تحت إمرة وزيرة العدل وذلك رغم الأذن له بذلك من قاضي التحقيق المتعهد بقضيته.

وكشفت الهيئة أن بن غربية يصر على مواصلة اضراب الجوع « تمسكا بحقه في زيارة ابنه الوحيد الذي لم يبلغ بعد سنته الخامسة والذي فقد أمه منذ أشهر ».

كما أكدت الهيئة أنه متمسك أيضا بحق كل السجناء بالمبدأ المنصوص عليه بالفصل 30 من بالدستور الذي وجب أن « تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالفة للحرية مصلحة الأسرة » وكذلك قاعدة المصلحة الفضلى للطفل التي اعتمدتها مجلة الطفل .

وتوجه المهدي بن غربية بالشكر للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب وكل الأصوات الحرة التي ساندت حق ابنه في زيارته، معلناً اعتزامه مواصلة اضرابه حتى تحقيق مطلبه الشرعي و المشروع و الحياتي.

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