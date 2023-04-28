هيئة الدفاع عن البحيري تُؤكّد حدوث تدليس في ملف منوبها

أعلنت هيئة الدّفاع عن « نور الدّين البحيري » في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنّه تبيّن بمناسبة سماعه اليوم أمام قاضي التّحقيق أنّ التّدوينة التي نسبها له باحث البداية مدلّسة ووهميّة و لا وجود لها أصلا وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنّصّ الكتابيّ للتّصريح المنسوب له بتاريخ 08 جانفي 2023.

وأشارت الهيئة إلى أنّه قد تمّ تعهيد مكتب تحقيق جديد للنّظر في القضيّة بعد التّجريح في قاضي التّحقيق 33 الذي تمّ تتبّعه جزائيّا لتورّطه في جريمة الإمتناع المحظور عن الإذن بعلاج المنوّب رغم معاينته للإصابات التي تعرّض لها خلال مداهمة منزله والتي استوجبت تدخّلا جراحيا لمعالجة كسر في الكتف .

كما أعلنت هيئة الدّفاع أنّها قامت بكلّ المعاينات المستوجبة وجهّزت ملفّا متكاملا قصد تتبّع كلّ من تورّط في الجرائم الاي ارتُكبت في حقّ منوّبها .

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