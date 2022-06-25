هيئة الدفاع عن الجبالي: تكتم عن صحة موكلنا وأنباء عن نقله للإنعاش بعد فقدانه للوعي

اعتبرت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق الموقوف حاليا حمادي الجبالي في بلاغ محين مساء السبت، أن عملية إيقاف موكلها تجاوزت الاغتيال السياسي والهدف منها هو النيل من حياة حمادي الجبالي وترهيبه وتحطيم معنوياته، متهمة السلطة بمنع الأدوية عنه رغم اعلامها من قبل محاميه بوضعه الصحي.

وأشارت هيئة الدفاع إلى تدهور صحة الجبالي حد نقله الى مستشفى الحبيب ثامر وايداعه بقسم العناية المركزة به، متهمة السلطة بالتّكتّم عن حالته الصحية مانعة عائلته والمحامين من التواصل معه في ظل وجود تسريبات من المستشفى تأكد انه خضوعه للانعاش بعد فقدانه للوعي، وفق نص البلاغ.

وأكدت الهيئة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بتتبع كل المتسببين فيما آلت اليه حالة منوبها او ما ستؤول اليه وذلك محليا ودوليا والتشكي بكل من تورط بصفة مباشرة او غير مباشرة في محاولة اغتياله وتهديد سلامته البدنية.

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