هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي: العكرمي متّهم أمام القطب القضائي من أجل علاقته بالفساد المالي للغنوشي

أكدت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في ندوة صحفية اليوم الأربعاء، أن البشير العكرمي تورط في الجهاز السري لحركة النهضة مع ارتكابه جرائم تمس أمن الدولة .

وكشفت هيئة الدفاع أن هناك 4 قضايا تحقيقية منشورة ضده أمام المحكمة الابتدائية بتونس، اثنين منهم مثارين من النيابة العمومية واثنين رفعتهما ضدّه لجنة الدفاع عن الشهيدين.

وتتعلق الجرائم بالتدليس المادي والمعنوي واتلاف وثائق والمشاركة في القتل العمد.

كما أن العكرمي متتبع من القضاء العسكري من خلال اتهامه بجرائم الخيابة والتجسس والمساهمة في وقف وتعطيل أعمال تنصت كانت ستكشف تورطه في جرائم الاغتيالات السياسية .

وبينت هيئة الدفاع عن الشهيدين بأن العكرمي متهم أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل علاقته بالفساد المالي لراشد الغنوشي وعلاقة بالجهاز السري للنهضة، مع سعيه إلى إيقاف الأبحاث لفائدة الجهاز السري والمالي بمقابل.

وأكدت هيئة الدفاع أنه واهم من يعتقد أن العكرمي يُمكن أن يباشر أي وظيفة قضائية قبل أن يقع الحكم والبث في جميع الشكايات المقدمة ضده.

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