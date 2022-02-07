هيئة الدفاع عن بن غربية تشتكي وكيل الجمهورية بتهمة إخفاء مستندات وحجج براءة

أعلنت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والنائب بالبرلمان المجمد المهدي بن غربية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين 7فيفري 2022، عن تقدمها بشكاية ضد وكيل جمهورية لدى المتفقد العام ومجلس القضاء العدلي ووزارة العدل، بتهمة إخفاء مستندات وحجج براءة موكلهم.

وقال عضو هيئة الدفاع المحامي أحمد الصواب إن ما وصفها بعصابة الابتزاز « الثورة نيوز » لها أذرع في وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العدل وتقاطعات تصل إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية بسبب إخفاء مئات القضايا رفعت ضد « الثورة نيوز » ولم يحسم فيها منذ 2016 .

و أضاف صواب بأن هيئة الدفاع رفعت 4 قضايا في محاكم سوسة و أريانة وتونس لمعرفة ما إذا هناك تواطؤ أو تقاعس من قبل القضاة.

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