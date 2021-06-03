هيئة الدفاع عن نبيل القروي تُقدّم مطلب تعقيب بخصوص قرار رفض الإفراج

أعلن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن هيئة الدفاع عن المتهم نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس قدّمت اليوم مطلب تعقيب في خصوص القرار الصادر أمس عن دائرة الإتهام المختصة في قضايا الفساد المالي وتبييض الأموال بمحكمة الاستئناف بتونس والقاضي برفض الإفراج عن القروي .

وكانت دائرة الإتهام المختصة في قضايا الفساد المالي وتبييض الأموال بمحكمة الاستئناف قد قرّرت أمس رفض مطلب الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس المتّهم نبيل القروي.

وجاء القرار بعد أن تقدّم فريق الدفاع عن نبيل القروي بمطلب إفراج لقاضي التحقيق الذي رفض ذلك، ليتم استئناف القرار.

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