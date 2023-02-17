هيئة الدفاع: «لزهر العكرمي يخضع لظروف احتجاز غير إنسانية»

أكدت هيئة الدفاع عن المحامي والناشط السياسي الموقوف لزهر العكرمي في بلاغ لها، أن منوبها المُحتفظ به في ثكنة بوشوشة بتونس يخضع لظروف احتجاز غير إنسانية إذ يقبع في غرفة ضيقة بها أكثر من مائة نفر ومن دون مرافق أساسية تلبي الحاجيات الإنسانية بما في ذلك النوم.

وطالبت الهيئة الجهة القضائية التي أذنت بالاحتفاظ به دون موجب قانوني بأن تضع حدا للتنكيل الذي يتعرض له منوبها، داعية هياكل المهنة لتحمل مسؤوليتها في حماية منظوريها.

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