هيئة الرقابة العامة: الفخفاخ كان في وضعية تضارب مصالح

أكد عضو هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ياسر التوكابري خلال جلسة استماع للهيئة من قبل لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ كان في وضعية تضارب مصالح باعتباره رئيس حكومة وفي الوقت نفسه مساهما في شركة فاليس وفي المجمع.

وبين التوكابري بأن الفخفاخ كان مساهما في رأس مال شركة فاليس وأنه ثبت وجود عدة نقائص تتعلق بالتصرف في صفقات للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وكذلك بمعاملات شركة فاليس والمجمع مع الوكالة، على حد تعبيره.

واعتبر رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بأن النقائص مسّت مختلف جوانب إسناد الصفقات، معتبرا أنها أبرمت على أساس المحاباة وعدم احترام كراس الشروط .

وحمّل التوكابري مسؤولية الإخلالات المرصودة إلى وزارة البيئة ولجنة تقييم العروض والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التي اعتبر أنها لا تحكم عملية تحديد حاجياتها كميا وكيفيا.

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