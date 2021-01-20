هيئة السجون: الحالة الصحية للقاضي الموقوف المكي بنعمار مستقرة

أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنّ الحالة الصحية للقاضي الموقوف المكي بنعمار تبين بعد معاينته من قبل الطبيب القار بالسجن مستقرة وهو محل متابعة طبية ونفسية.

وبينت الهيئة العامة أن السجين المعنى تلقى عددا من الزيارات من قبل السلط القضائية المختصة و هيئات ومنظمات الرصد و الرقابة .

وكان القاضي « المكي بنعمار » قد أعلن اعتزامه الدخول في إضراب عن الطعام بالسجن المدني ببرج العامري.

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