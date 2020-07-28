هيئة السجون تنفي تدهور الحالة الصحية للسجين توفيق بن بريك

أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بيان توضيحي لها اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة لما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي بشأن تدهور الحالة الصحية للسجين توفيق بن بريك مشيرة إلى أن ذلك الإدعاء لا أساس له من الصحة.
وبينت الهيئة بأن المعني بالأمر تم عرضه على الفحص الطبي عند الإيداع و لم يسجل في شأنه ما يستحق الذكر، موضحة أنه استنادا إلى تقرير الطبيب المباشر له فإنه إلى حد هذا التاريخ وضعيته الصحية مستقرة.
وكشف البيان بأن السجين يقيم في ظروف عادية على غرار بقية المودعين هو يتمتع بجميع الحقوق المكفولة بالقانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون.
وكانت اللجنة الإعلامية لحملة لا لسجن توفيق بن بريك قد أعلنت في بيان لها يوم أمس الاثنين، تدهور الحالة الصحية لبن بريك بالسجن المدني بالمرناقية.
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