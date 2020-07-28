هيئة السجون تنفي تدهور الحالة الصحية للسجين توفيق بن بريك

أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بيان توضيحي لها اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة لما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي بشأن تدهور الحالة الصحية للسجين توفيق بن بريك مشيرة إلى أن ذلك الإدعاء لا أساس له من الصحة.

وبينت الهيئة بأن المعني بالأمر تم عرضه على الفحص الطبي عند الإيداع و لم يسجل في شأنه ما يستحق الذكر، موضحة أنه استنادا إلى تقرير الطبيب المباشر له فإنه إلى حد هذا التاريخ وضعيته الصحية مستقرة.

وكشف البيان بأن السجين يقيم في ظروف عادية على غرار بقية المودعين هو يتمتع بجميع الحقوق المكفولة بالقانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون.

وكانت اللجنة الإعلامية لحملة لا لسجن توفيق بن بريك قد أعلنت في بيان لها يوم أمس الاثنين، تدهور الحالة الصحية لبن بريك بالسجن المدني بالمرناقية.

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