هيئة السجون والإصلاح تؤكد إحباط عملية فرار مساجين من سجن برج الرومي

أكّد الناطق باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي في تصريح لإذاعة شمس اف ام مساء اليوم السبت 29 أفريل 2023، أن أعوان سجن برج الرومي في ولاية بنزرت تمكنوا من إحباط عملية شروع فعلي للتخطيط للفرار من المؤسسة السجنية.

وأشار الكوكي إلى أن هذه المحاولة دعمها بعض المساجين، وقد تم إحباطها في بداياتها.

وقال المتحدث إنه تم إعلام النيابة العمومية ومباشرة الأبحاث العدلية.

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