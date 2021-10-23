هيئة السجون والإصلاح تنفي تعرّض السجين سيف الدين مخلوف للتّحرش

نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ لها، نفيا قطعيا ادعاء تعرض السجين سيف الدين مخلوف إلى التحرش و المضايقة، مؤكدة أن المعني بالأمر مقيم بغرفة سجنية عادية كما أنه لم يتقدم بأية شكوى من هذا القبيل.

وبخصوص التشكيك في طبيعة الحقنة التي تلقاها المعني بالأمر، ذكرت هيئة السجون أنه بتاريخ 2021/10/20 تلقى عدد 847 سجينا جرعة لقاح ضد فيروس كورونا ومن ضمنهم السجين المعني، وقد تزامن ذلك مع زيارة عضوين من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، علما وأن عملية التلقيح تتم من قبل إطارات طبية وشبه طبية تابعة لوزارة الصحة التي تتولى تسجيل كل من تلقى تلقيحا بمنظومة EVAX.

كما بينت هيئة السجون بأن المعني بالأمر حظي بزيارة قاضي تنفيذ العقوبات لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة يوم 2021/09/22، كما تمت زيارته من طرف أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في أربع مناسبات آخرها يوم 2021/10/20 .

وتم بتاريخ 2021/10/21 زيارة السجين المذكور من طرف عميد الهيئة الوطنية للمحامين والسيد رئيس فرع المحامين بتونس صحبة عدد 08 محامين وقد أفضت الزيارة المذكورة إلى فك السجين إضرابه عن الطعام الذي سبق وأن أعلن دخوله فيه يوم 2021/10/14.

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