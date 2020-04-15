هيئة الصيادلة تدعو إلى نشر كل معطيات تحديد أسعار الكمامات من الصنع إلى البيع

اخر تحديث : 15/04/2020
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

كمامة

دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في بيان له اليوم الأربعاء 15 أفريل 2020، إلى توحيد أسعار ومسالك توزيع الكمامات، مشددا على ضرورة عدم اقتناء الكمامات من المسالك غير الرسمية.
وطالب المجلس بنشر كل المعطيات التي تم على أساسها تحديد سعر الكمامات من الصنع إلى البيع بالتفصيل وتوفير حد أدنى من الكميات قبل الشروع في توزيعها على الصيدليات والإعلان تبعا لذلك على تاريخ بداية توزيعها على المواطنين.
وأكدت هيئة الصيادلة على التنسيق مع جميع الأطراف المتداخلة لضبط الإجراءات العملية الضامنة للسلامة الصحية والامنية للمواطنين.


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