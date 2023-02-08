هيئة الصيادلة تطلق حملة تبرعات لفائدة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا

أطلق المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس حملة لجمع التبرعات من الصيادلة والمؤسسات الصيدلية لفائدة الشعبين السوري والتركي المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلدين فجر الاثنين 6 فيفري الجاري.

وأكد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في نداء عاجل، أنه بإمكان الراغبين في ذلك التبرع عن طريق صك بنكي بمقر المجلس الوطني أو بمقرات المجالس الجهوية، أو عن طريق تحويل بنكي على الحساب الجاري 07309007510556998236 AMEN BANK Alain Savary.

و بالنسبة للتبرعات العينية يرجي الاتصال بالمجلس على الأرقام التالية لمزيد التوضيح: 71795722 / 71797650.

كلمات البحث :تركيا;سوريا;متضررين;هيئة الصيادلة