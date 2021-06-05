هيئة الصيادلة تمنع بيع تحاليل «كورونا» السريعة للإستخدام الفردي في المنزل

دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة اليوم السبت 5 جوان 2021، الصيدليات إلى عدم استعمال التحاليل السريعة لتقصي فيروس « كورونا » لفائدة المواطنين، إلى حين تقديم توضيحات حول منشور وزارة الصحة الصادر بتاريخ 31 ماي الفارط والذي يسمح للأطباء والمخابر والصيدليات في القطاع الخاص بإجراء التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا المستجد.

واعتبرت هيئة الصيادلة أن التحاليل السريعة موجهة فقط للاستخدام المهني من قبل الاطباء والمختصين في الرعاية الصحية المعتمدين على عين المكان، ومن غير الممكن بيع هذه التحاليل مباشرة للحريف للاستخدام الفردي في المنزل.

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