هيئة المحامين تُحذر من تكرار إحالة منظوريها على التحقيق

حذرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، من » تكرر فتح أبحاث تحقيقية ضد المحامين من أجل أفعال تعد من صميم عمل المحامي ».

واعتبرت الهيئة أنّ إحالة المحامييْن حياة الجزار وأيوب الغدامسي على حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، « خرق واضح لأحكام الفصل 47 من المرسوم المنظم لمهنة المحامي ».

ولاحظت هيئة المحامين أن تكرار مثل تلك الإحالات للمحامين، على أساس مرافعاتهم وأعمالهم، « تعتبر مخالفة للقانون وللمبادئ الدولية لاستقلال القضاء والمحاماة »، كما أنها تشكل « انتكاسة لمقومات المحاكمة العادلة وحق المتقاضي في الضمانات القانونية ».

وفي هذا السياق، دعت الهيئة الى « إحداث للجنة » لفض ما أسمتها بـ « الخلافات الطارئة » بين القضاة والمحامين، طبقا للتقاليد المشتركة، و »تفاديا للتبعات الجزائية غير الملائمة »، وفق نص البيان.

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