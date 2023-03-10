هيئة الوقاية من التعذيب: أمني منع أعضاءنا من زيارة سجينة بالمستشفى

أعلنت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب في بلاغ لها، عن تعرّض فريق مضيّق من أعضاء الهيئة قوامه مختصّة في الطب ومختصّة في القانون للصدّ وإظهار السّلاح من قبل عون أمن بزيّ مدنيّ وهو يقول « أنا راني عون أمن عندي سلاح » وذلك حينما كان يحرس غرفة ترقد بها سجينة تتلقى العلاج بقسم الأمراض الصّدريّة بمستشفى الرّابطة بتونس العاصمة.

ورغم إعلام فريق الزّيارة مدير المستشفى بما حصل من خروقات للقانون ولحقوق المريضة، فضلا عن الحيلولة دون قيام فريق الهيئة بمهمّته، إلّا أنّه لم يحرّك ساكنا ورفض قبول أيّ إشعار أو توصيات من قبل عضوتي الهيئة.

واستنكرت الهيئة بكلّ أسف هذه الواقعة الخطيرة، مؤكدة عزمها على مواصلة عملها طبق القانون الوطني والمعايير الدّوليّة.

كما أنّها ستتّخذ الإجراءات القانونيّة اللازمة للتعامل مع هذا الخرق الخطير للقانون من قبل جهات رسميّة تعرف جيّدا صلاحيّات الهيئة وتتعمّد التضييق عليها في ظل تسامحيّة مع المخالفين تغذّي الإفلات من العقاب.

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