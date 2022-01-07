هيئة الوقاية من التعذيب تؤدي زيارة فجئيّة إلى فتحي البلدي

قامت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بالتعاون مع مفوّضية الأمم المتحدة السّامية لحقوق الإنسان بزيارة فجئيّة مشتركة مساء اليوم الجمعة 07 جانفي 2022، إلى مكان احتجاز فتحي البلدي حيث تمّت مقابلته من طرف فريق الزّيارة المشترك.

وأكدت الهيئة أنها ستواصل متابعة هذه الوضعيّة وإجراء الاتصالات اللّازمة بوزارة الدّاخليّة، عملا على إنفاذ القوانين الوطنيّة والمعايير الدّوليّة ذات العلاقة بظروف احتجاز الأشخاص المحرومين من حرّيتهم ونوعيّة معاملتهم.

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