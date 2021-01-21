هيئة الوقاية من التعذيب: نقوم بزيارات رقابيّة فجئيّة نهاريّة وليليّة لغرف الاحتفاظ بالمراكز والمحاكم

أكدت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب في بلاغ لها، أنها تتابع عن كثب الإيقافات المرتبطة بالأحداث التي تشهدها البلاد منذ بضعة أيّام .

وأعلنت الهيئة لعموم المواطنين أنّ أعضاءها يقومون بزيارات رقابيّة فجئيّة، نهاريّة وليليّة، لمناطق الأمن وغرف الاحتفاظ بالمراكز الأمنيّة. كما يقومون بزيارات رقابة داخل المحاكم وغرف الاحتفاظ بها، فضلا عن زيارة السّجون، وذلك لمراقبة إجراءات وظروف احتجاز الموقوفين في الأحداث الأخيرة ونوعيّة المعاملة التي يلقونها ولرصد الانتهاكات كلّما وأينما وجدت.

ودعت الهيئة كلّ المواطنين والناشطين الحقوقيّين إلى الاتّصال بها عبر جميع الوسائط المتاحة قصد الإشعار أو الإعلام أو لتسليم وثائق أو مؤيّدات حول ما يتمّ رصده أو معاينته من قبلهم في هذا الصّدد.

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