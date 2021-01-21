هيئة حماية المعطيات الشخصية: المنظومة الرقمية للتلقيح مؤمّنة ولا تتضمن ثغرات

أكدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في بلاغ لها اليوم الخميس، بعد تواصلها مع الوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية، أن المنظومة مؤمّنة ولا توجد ثغرات في برمجيتها.

كما عاينت الهيئة أن الموقع الواب مؤمّن، باستعمال تقنية https. وتحقّقت كذلك، من أن دور مسديي خدمات الهاتف الجوال، ينحصر فقط في وضع شبكاتهم على ذمة المنظومة وعدم إمكانية اطلّاعهم على محتوى الارساليات المتبادلة.

وبطلب من الهيئة، تم وضع الوثيقة المتضمّنة « سياسة حماية المعطيات الشخصية » على الموقع، ويمكن الاطلّاع عليها عبر العنوان www.evax.tn/dateProtected.xhtml



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