هيئة مجابهة الكورونا تبحث مستجدات تأمين عودة العالقين في الخارج

إنعقد مساء اليوم الجمعة 10 أفريل 2020، بدار الضيافة بقرطاج الإجتماع الدوري للهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ و بحضور أعضاء الهيئة وبمشاركة بعض الولاة عبر تقنية التخاطب عن بعد.

وتم في مستهل الإجتماع الإستماع لعرض حول آخر مستجدات تأمين عودة العالقين في الخارج وآخر استعدادات تحضير مراكز لايوائهم.

وتطرق الإجتماع لتطورات الوضع الوبائي في مختلف الجهات ومدى الإلتزام بضوابط الحجر الصحي الشامل والحجر الاجباري.

كما تناولت الهيئة مدى تزوّد السوق بالمواد الأساسية وتوفرها بالكميات المطلوبة ومدى تشديد الرقابة على مسالك التوزيع وعلى الأسعار وضرب كل المحتكرين.

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