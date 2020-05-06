هيئة مجابهة الكورونا تُوصي بمزيد إحكام تطبيق القانون على المخالفين

عقدت الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا، اليوم الاربعاء 6 ماي 2020، اجتماعها الدوري بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ .

وتم في مستهل الاجتماع تقديم عرض تقييمي للمؤشرات والملاحظات المسجلة خلال الايام الأولى من مرحلة الحجر الصحي الموجه.

وتمت مناقشة السبل والآليات الكفيلة بمزيد التنسيق لإحكام تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحجر الموجه وتطبيق دليل الاجراءات الصحية على المؤسسات و الافراد.

وأوصى رئيس الحكومة بمزيد إحكام تطبيق القانون على جميع المخالفين و بضرورة تعزيز تواتر الرحلات على مختلف خطوط النقل العمومي لتفادي الاكتظاظ وضمان إحترام مسافة التباعد الجسدي المطلوبة.

كما دعا الهياكل المعنية الى إصدار البلاغات التوضحية وإسناد التصاريح لمختلف المهن المعنية بإستئناف نشاطها بداية من يوم 11ماي القادم.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية تعبئة كل الجهود وتوفير كل الإمكانات لانجاح المرحلة الاولى من الحجر الصحي الموجه لمواصلة التحكم في نسق إنتشار الفيروس.

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