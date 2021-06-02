هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين تقرر رد مشروع القانون المنقح لقانون المحكمة الدستورية إلى الرئيس

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في اجتماعها اليوم الاربعاء، رد مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إلى رئيس الجمهورية.

وأوضح حيدر بن عمر، كاتب عام الهيئة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تقرر رد مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض.

وذكر المتحدث بأنه يتم اتخاذ القرارات صلب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بأغلبية أربعة (4) أعضاء من بين الأعضاء الستة للهيئة، مبينا أنه تتم إحالة مشاريع القوانين التي لم تتوفر الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار بشأنها إلى رئيس الجمهورية طبقا لمقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي للهيئة.

وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، تلقت يوم 8 ماي الجاري عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية، من قبل أكثر من 30 نائبا، أغلبهم من الكتلة الديمقراطية ومن غير المنتمين.

كلمات البحث :المحكمة الدستورية;رئيس الجمهورية;هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين