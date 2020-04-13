هيئة مكافحة الفساد تتلقى إشعارا باستغلال «معلومة ممتازة» تخص صنع الكمامات الطبية

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بلاغ لها يوم أمس الأحد، تلقيها إشعارا يتعلق بشبهات إعداد كراس شروط موجه واستغلال معلومة ممتازة وتضارب مصالح في صفقة الكمامات الواقية المعدة للاستعمال غير الطبي المعلن عنها من قبل وزارة الصحة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تنسب إلى بعض الأطراف من خلال شراء كل الكميات المتوفرة من نوع محدد من القماش المخصص لصنع الكمامات الواقية الوجهة للعموم واحتكارها للمضاربة في أسعارها.

كما كشفت الهيئة أنها تلقت إشعارا يتعلق بشبهات استغلال أشخاص حالة الحجر الصحي الشامل لاختلاس آثار وحجارة ذات طابع تاريخي عن طريق الحفر والتفكيك من المنطقة الأثرية الواقعة بالملك العمومي البحري بشاطئ المناقع بقصور السّاف من ولاية المهدية بتواطئ مع بعض المسؤولين المحليّين.

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