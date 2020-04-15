هيئة مكافحة الفساد تتلقّى 6238 تبليغا واشعارا خلال أقل من شهر

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن عدد من الإحصاءات على صفحتها في الفايسبوك اليوم الأربعاء.

وأظهرت الإحصاءات تلقيها 6238 تبليغا وإشعارا حول فترة الحجر الصحي الشامل، في الفترة الممتدة بين 20 مارس المنقضي و14 أفريل الجاري.

وبينت الهيئة بأن الإشعارات المتعلقة بخرق الحجر الصحي الشامل بلغت نسبة 12.46 بالمائة من جملة الاشعارات، خلال هذا الحيز الزمني، و1.03 بالمائة تتعلق بالمحاباة في توزيع الشهائد الإدارية و2.68 بالمائة تعلقت باستغلال النفوذ.

كما بلغت نسبة الاشعارات المتعلقة بالزيادة فى الأسعار الأعلى بـ33.19 بالمائة تليها الاشعارات المتعلقة بالاحتكار بـ23.57 بالمائة من جملة الاشعارات التى تلقتها الهيئة خلال هذه الفترة.

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